Tchad : non-violence et liberté, sur les traces de Martin Luther King

Selon le chargé des affaires culturelles par intérim de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, David Gilmour, "cette journée permettra de commémorer la mémoire des martyrs de la population noire des États-Unis pour obtenir la liberté à travers la non violence."



"La non violence pour la liberté prônée par son leader Dr. Martin Luther King montre à suffisance que l'homme noir est le destin de sa vie et de sa nature", a-t-il ajouté.



Le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, Arnaud Dingammadji, a déclaré que "ce film permettra aux jeunes tchadiens de cultiver la non violence pour une paix durable au Tchad."