Tchad : non voyant, blessé par une grenade à 9 ans, il devient major de son université

L’association humanitaire Almouss’ada a organisé une cérémonie de remise d’une attestation d’honneur au major de la 17ème promotion de l’université HEC-TCHAD. Cette cérémonie a pour objectif de galvaniser le major Mahamat Souleymane Cherif et d’encourager d’autres personnes vivant avec un handicap à être sereines et motivées pour affronter la vie.



Le coordonnateur de l’association Almouss’ada, Moussa Abdoulaye, explique que le major Mahamat Souleymane Cherif est un exemple typique de l’excellence estudiantine et un symbole du courage et de la persévérance dans tout le milieu de la jeunesse tchadienne.



Mahamat Souleymane Cherif a un parcours exceptionnel. À 5 ans, il devient orphelin de père et de mère. À 9 ans, il perd la vue et le bras droit, devenant définitivement aveugle suite à l'explosion d’une grenade abandonnée aux alentours de la ville d'Adré où il vivait avec sa grand-mère depuis la mort des ses parents biologiques.