Tchad : "nos enfants tombent enceinte avant la classe de troisième"

Ce sont les plaintes de Gaddoum Taglo Ibédou, directeur du collège communautaire de Mandjafa à la campagne de sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Laquelle campagne est organisée par le mouvement d'action des jeunes (MAJ). Le directeur qui s'est réjoui de cette"belle initiative" espère que dorénavant, les filles vont mieux connaître la sexualité et progresser dans leurs études. Les volontaires, comme dans les précédents établissements scolaires, ont conseillé l'abstinence, le préservatif, l'hygiène menstruelle et le refus du mariage précoce.