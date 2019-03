Tchad : "notre but est de rendre invivable" les zones d'orpaillages

Une mission sécuritaire conduite par le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a procédé cette semaine à un contrôle des zones d'orpaillages en plein désert, dans l'extrême nord du pays, à la frontière Tchad-Libye.



Le Gouverneur de la province du Tibesti, Abderaman Ali Mahamat et plusieurs haut-gradés de l'armée font également partie de la mission.



La délégation s'est particulièrement intéressée aux zones de ravitaillement en eau. Elle a procédé à la destruction d'un important forage d'eau qui permettait aux individus transitant dans cette zone désertique de s'y alimenter.



"Notre intention est de nettoyer tous ces bandits et aussi de rendre invivable (la zone), c'est-à-dire qu'on ne laisse pas vivre dans cette partie là. Nous sommes ici à puit 50, un puit en plein désert. Il sert à alimenter en eau tous les bandits, trafiquants, terroristes, orpailleurs. Nous sommes venus ici afin de détruire ce puit là. Nous l'avons déjà fait", a déclaré Mahamat Abali Salah.



Il a ensuite convoqué tous les chefs de secteurs opérant dans la zone. Au cours de la réunion, il a donné des instructions visant à mieux sécuriser la zone.