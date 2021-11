Tchad : "notre projet n'est pas pour un groupe (...) même le CMT y aura son compte" (Wakit Tamma)

N'Djamena - Le coordonnateur des actions citoyennes Wakit Tamma, Me. Max Loalngar, s'est exprimé ce 5 novembre au cours d'une conférence de presse. Il a déploré la restriction du droit de manifester et a indiqué que leur lutte vise le bien-être de tous les tchadiens.



"Notre projet n'est pas pour un groupe, ni pour une catégorie de personnes, même le CMT y aura son compte", a affirmé Me. Max Loalngar.



"L'on ne saurait comprendre que chez nous, nous ne soyons même pas capables de marcher sur 5 km parce qu'il y a une batterie de démarches, des susceptibilités des dirigeants qu'il faut gérer, parce qu'on prétend nous apporter la démocratie mais paradoxalement il y a des réticences inadmissibles", selon Me. Max Loalngar.



Un meeting en suspend



Le parti Les Transformateurs a transmis le 1er novembre une demande aux autorités pour la mise à disposition du stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena afin d'organiser le "meeting du peuple" ce samedi 6 novembre 2021 de 12h à 17h. Le parti a également demandé une assistance à la commune de N'Djamena pour la rencontre, initiée par la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma et dont Les Transformateurs est membre fondateur.



La demande a été reçue par le ministère de la Sécurité publique et le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena.



La Coordination générale de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) a informé le 4 novembre qu'elle n'a pas accusé réception, jusqu'à preuve du contraire, d'une demande de mise à disposition du stade Idriss Mahamat Ouya émanant d'une tierce organisation compte organiser un évènement ce samedi 6 novembre 2021.



"La mise à disposition des stades est conditionnée par l'introduction d'une demande déposée par circuit administratif et qui fera l'objet d'une étude assortie d'un avis favorable à notifier aux intéressés", affirme Moustapha Hassan Tchanaye, coordonnateur général adjoint.



Le ministère de la Sécurité publique ne s'est pas encore prononcé officiellement sur la demande d'autorisation.