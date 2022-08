Tchad : "nous attendons un nouveau gouvernement et des élections" à l'issue du dialogue (Choua Dazi)

Interrogé sur ses attentes à l'issue du dialogue, Choua Dazi estime qu'il faut un nouveau gouvernement et un scrutin électoral : "nous attendons un nouveau gouvernement, des élections présidentielles et législatives dans la transparence et que tous les tchadiens soient égaux devant la loi".



Choua Dazi exhorte tout opposant tchadien réticent, qui se trouve encore à l'extérieur, à regagner le pays pour débattre aux assises du dialogue national.



Plusieurs années dans l'opposition



Signataire de l'accord de paix de Doha à la dernière minute, Choua Dazi avait quitté le Tchad depuis cinq ans, après un premier retour en 2010 dans le cadre de la politique de la main tendue du défunt président Idriss Deby. Il avait d'ailleurs été nommé conseiller à la Primature.



"Dans le cadre du dialogue national, nous allons constituer un Tchad nouveau. Il y a de la bonne volonté du président du Conseil militaire de transition", a déclaré Choua Dazi au pavillon d'honneur de l'aéroport.



"Nous sommes tous conscients des difficultés du Tchad (...) Il faut le dialogue pour un Tchad nouveau", a-t-il ajouté.



Aux côtés d'autres politico-militaires qui ont regagné le pays, Choua Dazi prendra part samedi à l'ouverture du dialogue national inclusif.