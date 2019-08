Tchad : "nous avons assez connu d'échecs, il faut changer", Idriss Déby.

Le président de la République Idriss Déby s'est offusqué jeudi des multiples échecs du sport tchadien dans les compétitions à l'extérieur. Il s'est exprimé au cours du lancement de la construction du stade omnisports de Mandjafa, dans la commune du 7ème arrondissement de la capitale.



"J'ai appris une histoire, je sais pas si cette histoire est vrai. Une équipe tchadienne SAO qui était partie pour un match ailleurs dans un pays africain, a passée la nuit dans la rue, au moment où les responsables du sport s'amusaient dans des chambres, hôtels et autres. Dans ces conditions, comment peut-on espérer que la jeunesse puisse faire flotter le tricolore sur le plan régional et international ?", a déploré Idriss Déby.



D'après lui, "il y a un partage des responsabilités. Nous allons nous y mettre avec tous les membres du Gouvernement et surtout le ministère concerné pour que vraiment les choses changent.



Le chef de l'Etat tchadien a indexé les dirigeants des fédérations sportives pour la mauvaise gestion du sport. "Nous ignorions beaucoup de choses qui se passent dans ce secteur là, mais nous en savons aujourd'hui d'avantage. Nous allons prendre le taureau par les cornes. Il faut que la jeunesse tchadienne aussi se mette à l'oeuvre et fasse ses preuves pour le compte de ce beau pays", a souligné Déby.



Le président s'est félicité de la coopération fructueuse entre le Tchad et la Chine.



Il a émis le souhait que les journalistes soient formés en matière de sport pour animer ce domaine. "Il en manque. Dans ce domaine là, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Il faudra qu'on s'y mette", a-t-il indiqué.