Tchad : "nous avons encore des véhicules des années 80 qui circulent", Marius

Nadjiessé Marius, participant au dialogue national, demande la généralisation des casses automobiles pour éviter que les anciens véhicules en circulation ne soient la cause d'accidents et de pertes en vies humaines.



"Nous constatons que nous avons encore des véhicules des années 60, 80 qui circulent sur le territoire et qui créent des situations dangereuses pour la population", dit-il.



M. Marius propose par ailleurs de scinder en deux la Société nationale d'électricité (production, distribution) pour qu'elle soit mieux gérée et que la population puisse avoir accès à l'énergie.



S'agissant des élections à venir, l'intervenant propose de désigner le président de la Commission électorale dans la salle pour éviter les constatations à l'issue du scrutin.