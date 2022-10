Tchad : “nous avons oublié la souffrance de la population. On vise nos poches et postes”, Abdelmounim Souleyman

Abdelmounim Souleyman Adiguer, participant au dialogue national au titre des politico-militaires, exprime son rejet de la Charte de transition en estimant qu'elle ne vise que l'intérêt d'une seule personne.



"Nous avons oublié la souffrance de la population. On vise nos poches et nos postes, sans toutefois penser à l'intérêt de la nation. Nous sommes en train de viser nos postes, en disant que toi, tu prendra tel ou tel nombre. Les paisibles citoyens n'ont pas besoin de nos postes, de notre CNT, de notre transition”, relève Abdelmounim Souleyman Adiguer.



​“Le paisible a seulement besoin d'eau, de routes, d'une amélioration des conditions sanitaires, des conditions scolaires et universitaires, de la sécurité et de la paix (…)”, déclare l’intervenant. Il appelle à protéger les commerçants tchadiens des tracasseries douanières et des bogo-bogos.