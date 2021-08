Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a pris part mercredi au sommet des chefs s’État de la CEMAC par visioconférence.



Dans son discours, il a présenté un bref aperçu du déroulement de la transition politique au Tchad.



“Nous faisons de notre mieux pour assurer la paix et la sécurité du Tchad, nous avons ouvert le champ politique, autorisé les marches pacifiques, mis en place un Gouvernement civil comprenant toutes les forces vives de la nation, tout en étant engagé fermement sur une transition politique de 18 mois”, a déclaré Mahamat Idriss Deby, à la tête de la transition à la suite du décès du Maréchal du Tchad en avril dernier.



Les préparatifs du Dialogue National Inclusif – ouvert même aux politico-militaires – sont lancés avec la mise en place d’un Comité Préparatoire de ce Dialogue et l’adoption d’une Feuille de Route du Gouvernement permettant d’organiser de manière consensuelle et réussie des élections libres, transparentes et inclusives dans cette période transitoire, a détaillé le n°1 de la transition tchadienne.



Les autorités comptent sur l’appui des États de la CEMAC et des partenaires pour accompagner le Tchad dans cette transition.