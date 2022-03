Tchad : "nous devons jouer pleinement notre rôle pour le vivre-ensemble" (chef de canton de Madiagoh)

Après l’installation traditionnelle, le préfet du département du Chari, Oumar Bourkoutou, a rappelé que c'est par décret n° 925 du 6 décembre 2021 que Moumine Mahamat Moumine est nommé chef de canton de Madiagoh dans la sous-préfecture de Mandelia.



Le préfet de préciser que Moumine Mahamat Moumine n'est pas un inconnu dans le milieu de toute sa population. Il est le fils du feu sultan Mahamat Moumine, né en 1973 à Mandelia, marié et père de 10 enfants.



Moumine est un homme de caractère, calme et combatif. Il est attaché au développement, à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble de tous les fils et filles du canton Madiagho. Cela fait de lui aujourd'hui le premier responsable du canton Madiagho, a témoigné le préfet du département du chari, Oumar Bourkoutou.



"Vous serez à la hauteur de votre mission assignée", a estimé le préfet.



Le président du comité d'organisation, Youssouf Mahamat Moumine, a remercié les différents sultans (N'Djamena, Kousseri), etc, chefs de canton, chefs de villages et chefs de carré qui ont donné un cachet particulier à cette cérémonie d'intronisation de Mahamat Moumine II.