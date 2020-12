Tchad : "nous devons maintenir ce pouvoir aussi fort longtemps que possible par les urnes"

"Comment pouvez vous comprendre que 2800 hommes parviennent à aplatir en 20 jours une armée de 60.000 hommes, pourquoi ? Parce que le président fondateur et ses compagnons sons unis et ont des convictions justes pour sauver le Tchad", ajoute-t-il.



Hissein Bosquet estime que "le sacrifice était lourd mais le Maréchal du Tchad s'est engagé à payer et voilà, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le droit d'écouter la radio international hier, arrivent à créer leur parti politique pour accéder au pouvoir. Mais nous qui avons déjà le pouvoir, nous devons maintenir ce pouvoir aussi fort longtemps que possible et ce, par les urnes".



Et de conclure : "si aujourd'hui le régime MPS, après 30 ans de règne, tient toujours bon et continue à gouverner dans la transparence, la justice et la droiture, c'est grâce à l'engagement de notre Président fondateur, raison pour laquelle les militants du MPS l'ont toujours désigné comme candidat de notre parti aux élections présidentielles".