Tchad : "nous devons militer pour qu'il y ait une alternance démocratique", Yaya Dillo

Selon l'ex-diplomate (dont les prises de paroles lui ont valu une suspension puis un licenciement en juillet 2020 de la CEMAC), "nous ne devons pas avoir peur de voir un fils d'une autre région débarquer au sommet de l'État" : "Acceptons demain qu'un Masra soit élu, acceptons demain qu'un Alhabo soit élu (...) Je ne suis d'aucune obédience politique pour l'instant. J'interviens en tant qu'intellectuel et libre penseur. (...) Il faudrait que la prise de pouvoir se fasse à travers un exercice démocratique. (...) Nous ne devons pas avoir peur de dire des choses qui sont réelles. Nous ne devons pas être partisans d'élections qui sont truquées".



"Acceptons des élections libres. Partout où nous sommes, refusons une fraude électorale."

"C'est vrai j'ai été ministre mais je n'ai jamais servi un individu, j'ai toujours servi mon pays et je le ferais toujours".

Mettant en garde contre la division et les insultes ethniques sur les réseaux sociaux, Yaya Dillo prône l'unité et la paix. Il appelle les citoyens à enlever de leur tête certains clichés : "Dieu nous a mis ensemble pour que nous vivions ensemble, dans la paix. Dieu n'aime pas la violence".



"Le lien de parenté ne permet pas de vivre dans la paix, dans la dignité. (...) Mieux vaut s'organiser, vivre dans la paix, dans notre pays, notre nation, dans sa pluralité, plutôt que de s'entredéchirer."

