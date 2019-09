TCHAD Tchad : « nous devons nous mobiliser pour sortir les filles de l’ignorance et de l’analphabétisme »

Alwihda Info | Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 26 Septembre 2019 modifié le 26 Septembre 2019 - 18:54





L’ONG ACRA a organisé en collaboration avec le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, la 9ème édition de la campagne de sensibilisation à l’école avec pour thème : « scolarisons nos filles et luttons contre la violence à l’école ». L’objectif de cette campagne entre dans le cadre de la sensibilisation, l’éducation, la vulgarisation et le maintien des jeunes filles à l’école.



La coordonnatrice générale de l’ONG ACRA, Mme. Silvia Frigos déclare que « le lancement national de la campagne de sensibilisation à l’éducation, offre un cadre parfait de mobilisation de l’ensemble des acteurs pour passer des messages sur l’importance de l’éducation et à travers cela susciter les inscriptions des enfants à l’école. Le thème très significatif de cette 9ème édition « scolarisons nos filles et luttons contre la violence à l’école » a une double portée. Il appelle d’abord à la promotion de la scolarisation des filles et à la protection de l’environnement scolaire.

Silvia Frigos a fait part de sa satisfaction de la dynamisation du système éducatif suivi de la mise en œuvre d’un plan d’action comprenant notamment l’intégration des réfugiés dans le système éducatif national, la participation au sommet de New York de septembre 2016 ou encore la prise en compte des réfugiés dans le plan sectoriel de l’éducation avec l’officialisation de 108 établissements scolaires des camps et sites de réfugiés.



La coordonnatrice générale de l’ONG ACRA a remercié le peuple tchadien « pour la précieuse hospitalité dont bénéficient les réfugiés et autres population relevant de la compétence du HCR au Tchad ».



Dans son intervention, le représentant du ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Yankeu Yankeu Yanik a souligné que « la loi n°16 de 2006 portant orientation stratégique du système éducatif tchadien, en son article n° 4, stipule que le droit à l’éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle ».

« Au Tchad, nous avons une législation importante qui fait obligation aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école et qui assure la protection de ceux-ci, plus particulièrement la protection des filles contre les pratiques néfastes tel que le mariage précoce », a affirmé le représentant du ministre.



Selon lui, « l’éducation est un élément primordial à l’autonomisation de la femme, c’est pour cette raison que nous devons tous nous mobiliser pour sortir les filles de l’ignorance sinon de l’analphabétisme. Sur ce point, grâce aux financements de Chad Relief Fondation, ACRA a attribué des bourses d’études aux filles méritantes de l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur. Rien que pour l’année académique 2019-2020, neuf filles bénéficient de ces bourses pour étudier dans les universités et les écoles de formation professionnelle du Tchad et du Cameroun ».



Le chef de coopération de l’UE, représentant du délégué général de l’Union Européenne, Arnaud Borchard a précisé que « cette initiative de l’ONG Pays ACRA est novatrice (…) L’Union Européenne à travers ses partenaires aidera le Gouvernement dans ses actions dans le cadre de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l’école ».





Dans la même rubrique : < > Tchad : les autorités militaires démentent des incidents avec des forces soudanaises Tchad : un arsenal de guerre présenté à Abdi Déby demande la réforme de l'ONU et dénonce le flagrant préjudice de l'Afrique