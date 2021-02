Tchad : "nous ne devons pas baisser la garde" (Pr. Choua Ouchemi)

Le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr. Ismaïl Barh Bachar, et le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, ont fait le point ce 22 février sur la situation épidémiologique.



Les deux responsables sanitaires ont appelé à ne pas baisser la garde face à la pandémie. "Quand on baisse la garde, ce n'est pas difficile que la maladie éclate. La maladie se transmet de manière silencieuse", a indiqué Pr. Choua Ouchemi qui a tiré la sonnette d'alarme.



"C'est une sonnette d'alarme que nous tirons pour dire à tout le monde. Certains pensent que la chaleur est en train d'arriver et que la maladie va partir", selon le coordonnateur national de riposte sanitaire.



Pr. Choua Ouchemi précise qu'à N'Djamena, tous les quartiers sont touchés : "La maladie est diffuse dans la ville. Il ne faut pas qu'on lui donne l'occasion de se propager de personne en personne".



"Les mesures barrières doivent être observées. Ce sont des mesures simples, efficaces (...) Il faut éviter de se donner la main", a-t-il ajouté.