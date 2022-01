Tchad : "nous ne pouvons pas continuer à rester sourds", Monseigneur Edmond Djitangar

"Le Tchad n’est pas un hasard géographique ou une erreur de la colonisation française comme certains le croient. Dieu a son plan sur le Tchad, Dieu a son plan sur les tchadiens. Dieu ne veut pas réaliser ce plan sans les tchadiens. Dieu ne fait pas de différence entre les tchadiens", a déclaré Monseigneur Edmond Djitangar.



L’archevêque a exhorté les tchadiens à faire de leurs différences des richesses complémentaires pour construire un pays où tous les habitants vivent égaux, libres et heureux dans la concorde et la fraternité sociale.



"Nous ne pouvons pas continuer à rester sourds aux interpellations qui nous sont faites à nous leaders religieux (...) devant les situations qui réclament de notre part une prise de parole claire", a-t-il dit.



Pour Monseigneur Edmond Djitangar, le dialogue demande la sincérité et l'humilité. Il a appelé les fidèles du Christ à redoubler d'efforts et à prier en communauté pour que le dialogue se réalise dans les meilleures conditions.