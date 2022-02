Tchad : "nous ne voulons plus des analphabètes à la tête de nos institutions"

Le président du Conseil de l'ordre du barreau du Tchad, Me. Djerandi Laguerre, a exigé le 21 février des autorités que ne soient désormais nommées que des personnes ayant fait l'École nationale d'administration (ENA) aux postes d'administrateurs.



"Des administrateurs formés. Nous ne voulons plus des analphabètes, des semi-analphabètes à la tête de nos institutions", a déclaré le président du Conseil de l'ordre du barreau au cours d'une marche pacifique des professions judiciaires libérales à N'Djamena.



Me. Djerandi Laguerre a estimé que des officiels à différents niveaux sont devenus eux-mêmes des éleveurs en distribuant des armes qui sèment la désolation. "Certains distribuent les armes à des brigands, bandits de grands chemins qui ôtent la vie de nos concitoyens", a-t-il dénoncé.



Dans un entretien à la Télévision nationale, le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a identifié la corruption de certains magistrats comme étant l'un des facteurs des conflits intercommunautaires. Il a également pointé du doigt la porosité des frontières et la circulation des armes qui proviennent à plus de 90% de la Libye. Mahamat Idriss Deby n'a pas remis en cause les administrateurs qui sont souvent pointés du doigt lors des conflits.