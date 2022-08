Tchad : "nous rejetons en bloc le Présidium qui a été mis en place", Siddikh Abdelkerim Haggar

"Nous rejetons en bloc le Présidium qui a été mis en place. Ça fait une semaine qu'on a dit que le CODNI ne devrait pas mettre en place le dialogue. C'est la même machination, le même forum que 2018 et 2020 qui va se répéter ici. Nous vous prenons tous à témoin et ils assumeront toutes les conséquences de cet échec", indique Siddikh Abdelkerim Haggar.



"La jeunesse, les nouveaux partis politiques n'accepteront jamais ce qui a été fait par le passé. Le Tchad de demain, ce n'est pas le Tchad qui va se construire dans ce dialogue", ajoute le leader politique.



Le bureau de séance du CODNI a dévoilé ce 28 août une première proposition de composition du Présidium sur la base de plus de 500 propositions collectées.



L'ancien premier ministre Guelengdouksia Ouaidou a lu la proposition de liste nominative, après la lecture des propositions par le rapporteur général du bureau de séance.



La colère a gagné la salle juste après l'annonce, poussant le président du CODNI, Acheikh Ibni Oumar, à interrompre la séance. Les travaux reprendront mardi prochain.