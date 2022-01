Tchad : "nous serions fiers d'être la génération Kaka-Masra"

Le coordonnateur de la Ligue nationale des jeunes Transformateurs, Bonheur Mortordé, a exhorté ce 8 janvier le président du Conseil militaire de transition (CMT) à la sagesse dans ses choix pour l'avenir du pays, assurant qu'il y a aujourd'hui une "chance unique de précipiter le destin pour assurer l'avenir".



"Nous sommes la génération Masra Succes mais nous serions fiers d'être la génération Kaka-Masra (...) Si jamais Kaka et Masra s'unissent pour la transformation, pour l'intérêt de tout le monde, ça serait le combat de tous les jeunes de 18-35 ans", a affirmé Bonheur Mortordé.



"Si tu est sage et tu t'entends avec Succes Masra, vous aurez une nouvelle génération avec des élections libres et transparentes", a dit Bonheur Mortordé dans une motion spéciale au président du CMT.



S'adressant aux tchadiens de la tranche d'âge 18-35 ans, il a affirmé qu'ils sont les premières victimes de la situation chaotique du pays.