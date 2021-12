Tchad : "nous sommes capables d'asseoir une cohésion sociale exemplaire" (ATPADT)

L'association entend notamment œuvrer pour la paix et le développement tout azimut du Tchad.



"La fragilisation de la paix s'est illustrée par la montée des conflits intercommunautaires, les règlements de compte et le développement des mouvements d'humeur", souligne Mahamat Amine Moussa, président de l'ATPADT.



Il en appelle au patriotisme et à l'expression de la citoyenneté que de se comporter en victime résignée.



"La paix, clé du développement, est le gage de tout citoyen tchadien. Le Tchad, pays très vaste et moins peuplé aux richesses variées et sous-exploitées, peut aspirer à devenir un havre de paix en Afrique centrale", estime Mahamat Amine Moussa.



D'après lui, "les tchadiennes et les tchadiens sans distinction d'âge, de sexe, de religion et d'ethnie, sont unis par un contrat social. Ils sont capables d'asseoir une cohésion sociale exemplaire. Les soubresauts de l'histoire ou bruits de bottes qui ont longtemps jalonné notre existence peuvent servir de rempart à un avenir meilleur, à la seule condition de les mettre à profit pour construire l'avenir".