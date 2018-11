Tchad : "nous sommes engagés dans un combat acharné contre la pauvreté et la misère"

Une formation des bénéficiaires et prestataires de services financiers du projet de micro-finance islamique au Tchad se tient depuis ce lundi 26 novembre 2018 dans la commune du 1er arrondissement de la capitale. La formation prend fin ce mardi 27 novembre 2018.



Cette session de formation dans la province de N'Djamena vise à former les différents groupements de la gente féminisme, des unions et associations des femmes sur la micro-finance et ses mécanismes.



La formation se déroule en trois étapes : la première étape concerne les groupements féminins, unions et associations des 1er et 10ème arrondissements. La deuxième étape concerne le groupement féminin de Walia et la troisième étape regroupera les groupements féminins unions et associations de N'Djamena centre.



"Désormais, nous sommes engagés dans un combat acharné contre la pauvreté et la misère. Pour y arriver, il faudrait nécessairement financer les activités, créer de l'emploi et l'auto-emploi aux femmes et aux jeunes. Cela passe par la micro finance et la formation professionnelle", a déclaré Padja Madidjian Ruth, ministre de la Formation professionnelle.



La micro-finance Islamique vise à octroyer des crédits de façon juste et équitable, tout en étant conforme aux règles de l'Islam (interdictions de vente de certains produits et du taux d'intérêt).