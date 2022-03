Tchad : nouveau bilan de 39 morts et 47 blessés dans l'accident de Changueat

39 personnes sont mortes et 47 autres ont été blessées dans l'accident de circulation qui a eu lieu dimanche 27 février au village Changueat à 50 km d'Oum-Hadjer vers Mangalmé dans la province du Guera, selon le ministère des Transports et de la Sécurité routière.



Deux bus de la même agence de transport Abou Hamama sont entrés en collision. Le ministère a annoncé le retrait de l'agrément de circulation de l'agence de transport.



Les images de l'accident témoignent de la violence du choc entre les deux bus. Des blessés ont été évacués à l'hôpital d'Oum-Hadjer et à Abéché.



Mardi, la ministre des Transports et de la Sécurité routière s'est rendue sur les lieux du drame puis au chevet des blessés à l'hôpital d'Abéché.



Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a demandé aux ministères concernés de prendre toutes leurs responsabilités.