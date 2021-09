Tchad : nouveau kidnapping au Mayo Kebbi Ouest, que s’est-il passé ?

Des malfrats armés inconnus ont enlevé cinq personnes dans le village Kouala, département de Gagal, province du Mayo Kebbi Ouest. Le rapt s'est déroulé vers 3 heures du matin, ce 29 septembre 2021. L'opération est menée par des hommes armés dont un à la machette.



Les kidnappeurs portent donc tous des tenus militaires avec des armes dangereuses. Parmi les otages, figure une fille de 12 ans, la nommée Aissatou qui en fait les frais parce que son père s'est échappé lors de l'enlèvement. Les autres otages sont : Tao Mbailami, âgé de 35 ans, marié à deux femmes et père de 8 enfants, Maa Irre, qui est un père de 6 enfants et marié à deux femmes, une autre victime s'appelle Koyebour Clément, âgé de 30 ans, marié à deux femmes et père de 7 enfants et enfin, un élève en classe de 3ème, le nommé Taolam Justin, âgé de 18 ans.



Après l'opération, les malfrats ont pris la direction du Parc National de Sena Oura, avec les otages. Pris de peur pendant l'opération, la population du village Kouala n'a pas réagi, laissant libre cours aux malfrats, qui en ont profité pour se ravitailler en vidant des marchandises (riz, huile, biscuits, pâtes alimentaires, sucre et autres), dans des boutiques des personnes enlevées.

Les recherches sont en cours dans la forêt dense de la zone du kidnapping. Pourtant, depuis plusieurs années, le département de Gagal a connu une accalmie, face au phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons. Ce dernier cas vient tirer la sonnette d'alarme, et surtout réveiller la zone de défense et de sécurité No 12, installée dans la province du Mayo Kebbi Ouest.