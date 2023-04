Tchad : nouveaux changements à l'ARCEP

La Direction Générale de l'ARCEP sera désormais dirigée par M. Hassane Daoussa Hassabalah qui remplace M. Sadick Bassi Lougouma appelé à d'autres fonctions. Mme. ARAFA ADOUM HAMAT est nommée Directrice Générale Adjointe en remplacement de M. Youssouf Mahamat Saleh Annadif, appelé à d'autres fonctions.



La Direction des Affaires Juridiques sera toujours dirigée par M. Domaye Nodjigoto Daniel. M. Ahmat Tidjani Moustapha prendra la tête de la Direction du Contrôle et Inspection en remplacement de Mme. Zara Ahmed Sedick. M. Abdou Koussie Guirsi sera le nouveau Directeur de la Direction des Radiocommunications et Normalisations en remplacement de M. Hassane Daoussa Hassabalah. M. Oumar Brahim prendra le poste de Directeur de la Régulation Postale en remplacement de M. Hassane Abdoulaye Taroung.



Mme. Mariam Brahim Abdou sera la Directrice de la Veille Technologique, des Etudes et Projets en remplacement de Mme. Haoua Hissein Mahamat Itno. M. Gandala Andre sera le Directeur de la Communication et de la Coopération Internationale en remplacement de Mme. Mahassine Hassane Bilal. Mme. Mariam Bichara Issa sera la Directrice des Ressources Humaines et de la Formation en remplacement de M. Mallouw Maidougou.



Enfin, M. Abdelkerim Timane reste le Directeur des Affaires Administratives, Financières et Matérielles.