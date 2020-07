TCHAD Tchad : nouveaux locaux de garde à vue à N'Djamena, la réaction de Ibedou, invité par la Police

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Juillet 2020









Interrogé par la presse, Mahamat Nour Ibedou a fait part d'un sentiment de satisfaction, précisant que la construction de ces locaux est symbolique et qu'elle doit être "effectuée un peu partout dans les commissariats."



"Nos détenus gardés à vue sont toujours dans des conditions très déplorables. Cette action nous fait chaud au coeur. Ça fait plaisir de constater que la Police a au moins pensé à cet aspect très important, surtout que c'est sur ses fonds propres qu'elle a construit ces deux cellules, avec des conditions minimales et acceptables. Ça ne s'est rencontré nul part ailleurs", s'est félicité Mahamat Nour Ibedou qui milite depuis des années pour l'amélioration des conditions de détention au Tchad.



"Nous encourageons la police à aller de l'avant et penser toujours à l'aspect droits de l'Homme parce qu'un être humain doit être franchement traité de manière exceptionnelle", a-t-il dit.



"Nous encourageons la police à aller dans ce sens là, du respect des droits de l'Homme"



"Je remercie les responsables de la Police nationale de nous avoir invité parce qu'en général, nous sommes habitués à une image de la police complètement négative. Là, nous assistons à un acte, modeste certes, mais encourageant. Nous encourageons la police à aller dans ce sens là, du respect des droits de l'Homme", a conclu le secrétaire général de la CTDDH.



Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH) et le secrétaire général adjoint de l'Ordre des avocats du Tchad étaient également présents.



