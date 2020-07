Tchad : La police nationale inaugure un bâtiment de garde à vue au commissariat central

La Police nationale a inauguré mardi à N'Djamena des nouveaux locaux de garde à vue au commissariat central. Ils ont été réhabilités et construits sur les fonds propres de la Police nationale.



La Police nationale se disant soucieuse de la dignité humaine prescrite par les textes nationaux et internationaux en vigueur ainsi que le Code d'éthique et de la déontologie policière, a décidé de réhabiliter et de construire ces nouveaux locaux.



Cette nouvelle structure renferme deux pièces, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Elle a coûté 6.570.000 Francs CFA. Les locaux sont également équipés de douches internes, chambre de sureté, terrasse, avec une électrification intérieure et extérieure.



L'inauguration a eu lieu en présence notamment du directeur général adjoint de la Police nationale, du secrétaire général adjoint de l'Ordre des avocats et des défenseurs des droits de l'Homme dont Mahamat Nour Ibedou, le secrétaire général de la CTDDH.



La Police nationale s'est engagée à assurer la protection de la dignité humaine, et à veiller à la qualité des nourritures servies aux personnes gardées à vue dans ses locaux.