Tchad : nouvelle manifestation de victimes d'Hissein Habré à N'Djamena

Une centaine de victimes de l'ancien régime d'Hissein Habré ont manifesté ce mardi en fin d'après-midi à Chagoua, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



​Les manifestants se sont réunis vers 15h30 et ont exprimé leur colère pendant près de deux heures. Ils entendent faire pression sur l'Etat pour obtenir le paiement de leurs dommages et intérêts, conformément à une décision de mars 2015 de la justice tchadienne.



"L'objectif de cette manifestation est d'envoyer un message au gouvernement afin qu'il donne une réponse aux victimes", a expliqué un manifestant à Alwihda Info.



Les forces de l'ordre se sont déployées pour encadrer l'attroupement.



Les victimes d'Hissein Habré promettent de ne pas lâcher la pression et prévoient une manifestation chaque lundi, jusqu'à la satisfaction de leurs revendications.