Tchad : nouvelle tentative d'enlèvement contre rançon à Goumadji, un blessé

Dans la nuit de jeudi 30 au vendredi 31 mars 2023, un habitant du village Vaïmbeuga, situé dans le canton Goumadji du département de Nanaye, a été la cible d'une tentative d'enlèvement contre rançon. Des hommes armés et non identifiés ont tenté d'emmener la victime, nommée Badji, mais ont échoué. Ils ont cependant blessé la victime au bras et au pied, avant de piller sa boutique.



Selon l'Organisation d'Appui aux Initiatives de Développement (OAID), les malfaiteurs se sont ensuite rendus chez le chef de village, mais leur tentative d'enlèvement a encore échoué car le chef a réussi à s'enfuir. Le blessé Badji devrait être transféré à l'hôpital de Pala aujourd'hui pour y recevoir des soins.