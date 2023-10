Tchad : nouvelles mesures de sécurité pour les moto-taxis dans le Kanem

Accompagné de ses collaborateurs, notamment les principaux acteurs des Forces de Défense et de Sécurité, le gouverneur du Kanem a exprimé sa satisfaction quant au calme qui règne dans la province jusqu'à présent. Il a encouragé ses collaborateurs à maintenir cette tranquillité avec une vigilance accrue, dans le but de protéger les habitants locaux et leurs biens, tout en prévenant toute perturbation potentielle pour la population laborieuse du Kanem.



Par ailleurs, des mesures ont été prises pour réglementer le secteur informel du transport, en particulier les moto-taxis, afin de répondre aux exigences du secteur. Ces mesures comprennent l'obligation d'immatriculer toutes les moto-taxis circulant dans la province. Une commission mixte sera créée pour superviser la mise en œuvre de ces mesures et faciliter le processus d'immatriculation de ces deux-roues.



Il s'agit d'une mesure de sécurité visant à assurer la tranquillité de la province et à lutter efficacement contre les vols et la circulation de produits illicites vendus par des individus extérieurs à la province.