Tchad : obligation de portabilité, l'ADC appelle à l'effectivité rapide de la mesure

L'association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a appelé mardi les opérateurs de la téléphonie mobile à rendre effective sans délais l'obligation de portabilité des numéros de téléphones mobiles, et les consommateurs à profiter pleinement de cette opportunité pour faire valoir leur droit au choix.



Le 8 octobre 2020, le chef de l'État a signé un décret rendant obligatoire la portabilité des numéros de téléphones mobiles. Ce décret consacre la possibilité à tout abonné de la téléphonie mobile de changer d’opérateur tout en conservant son numéro de téléphone mobile.



L’ADC se félicite de "l’aboutissement de son plaidoyer initié depuis plusieurs années".



Le secrétaire aux droits et Intérêts économiques de l'association, Yaya Sidjim, demande à l'ARCEP de "prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’accélérer l’effectivité de cette mesure et de veiller à la stricte application des dispositions de ce décret".



"Le numéro de téléphone est comme une carte d’identité pour tout abonné. L’avènement de la portabilité du numéro permet de supprimer les entraves au libre choix des consommateurs et donc de garantir le développement d’une concurrence effective dans le secteur de la téléphonie mobile", explique l'ADC.



Face à la faiblesse de la concurrence longtemps décriée par l’ADC, l’effectivité de la portabilité du portable peux contribuer à stimuler la concurrence dans ce secteur essentiel pour le développement économique et social de notre pays.