TCHAD

Tchad : "on a l'habitude de prolonger les choses. Un nouveau départ mérite des nouvelles personnes"

Alwihda Info | Par Ben Haidar Kadabio - 10 Octobre 2022

VIDÉO. La prolongation de la transition fait réagir la population. "À mon avis, c'est une grosse erreur. Au Tchad, on a toujours l'habitude de prolonger les choses, et l'on se dit que ça va marcher. On a vu cela maintes fois. Ils ont donné les 18 mois, c'est fini. Normalement, nous devons revenir dans la normalité. Nous pensons que le dialogue va être un nouveau départ. Un nouveau départ mérite des nouvelles personnes. Mais si c'est les mêmes personnes avec qui nous avons vécu n'importe quoi (...) personne ne pense à la jeunesse", déplore un citoyen dans les rues de N'Djamena.