Tchad : "on a la tête haute, je dis moral (...) on va garder notre rythme", entraineur AS Santé Amdjarass

« Nous disons Dieu merci malgré tout. C'est notre première participation, ce n'est pas du tout facile mais on tient. Jusqu'à là, on a la tête haute, je dis moral », affirme Moussa Atie, l'entraineur de l'équipe AS Santé d'Amdjarass.



« On ne se décourage pas. Malgré tout, InchAllah on va garder notre rythme. On a pris de l'expérience. On fera tout pour avoir des victoires. Je dis félicitations malgré tout », ajoute-t-il.



Ce 12 juillet, un match comptant pour la 4ème journée a opposé Foullah Édifice à AS Santé d'Amdjarass au stade de Paris Congo. AS Santé d'Amdjarass a encaissé 7 buts face à une équipe expérimentée.