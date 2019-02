Tchad : "on a perdu beaucoup d'argent avec la gratuité des soins", ministre Santé

Une mission conduite par le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, accompagné des partenaires techniques et financiers, est en tournée dans la partie méridionale du pays. Après le Moyen-Chari, la délégation s'est rendue dans la province du Mandoul où elle a visité ce mercredi 13 février les structures sanitaires de la ville de Koumra.



"La population de la province souffre essentiellement du paludisme, principale cause de mortalité, et du ver de Guinée", a expliqué le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda qui a accueilli la délégation.



Au centre hospitalier Baptiste, il a été constaté des problèmes de gestion entre le personnel et la population. D'autres structures sanitaires de la ville manquent d'effectifs et de produits pour la prise en charge des patients.



Des orientations ont été données par le chef du département de la Santé publique qui a promis de venir en aide aux centres de santé. "On a perdu beaucoup d'argent avec la gratuité (des soins, ndlr) et on continue d'en perdre. Nous l'avons constaté dans le cadre de la tournée, nous avons des médicaments livrés en 2018 qui ont été déchargés mais on ne sait pas quels centres en ont bénéficié et à quelle hauteur. C'est une question qui est très grave. Dès notre retour, l'inspection générale se fixera sur ce problème mais la solution maintenant, et c'est la responsabilité du délégué, c'est que chaque médicament, chaque apport financier, apport en matériel et équipement soit installé mais obligatoirement l'information du gouverneur doit être une copie de ce qui arrive", a expliqué Aziz Mahamat Saleh.



Les partenaires techniques et financiers ont conseillé aux responsables des structures sanitaires d'afficher dans les centres de santé le protocole national de prise en charge des maladies afin de permettre à la population de se l'approprier.