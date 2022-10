Tchad : "on n'a pas connu le coup d'État comme les autres pays. On a eu un cas de mort subite", Zenaba

"Je trouve ça anormal. On n'a pas connu le coup d'État comme les autres pays. On a eu un cas de mort subite. Dans ce cas, le PCMT et les membres du gouvernement sont éligibles. Tout le monde doit être dans ce système".

Zenaba Edith, participante au dialogue national, juge anormal d'exclure les dirigeants de transition des élections à venir et estime que le cas du Tchad n'est pas assimilable à un coup d'État :L'intervenante propose 36 mois supplémentaires de transition "parce qu'on a des choses à demander"."On a notre mari maréchal qui est allé au front et il n'est plus revenu. (...) Pourquoi donner deux ans ? On doit donner trois ans. On a beaucoup de choses à faire", dit-elle."En ce qui concerne le mandat présidentiel, je propose sept ans", conclut Zenaba Edith.