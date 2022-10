Tchad : "on ne peut pas, à travers une joute oratoire, dire que tel n'est pas éligible", Me. Philippe Houssinet

Me. Philippe Houssinet, personne ressource au dialogue national, estime que "la future Constitution doit préciser clairement le pourcentage alloué aux communes et aux provinces".



"Le principe de l'autonomie se trouvera ici pleinement justifié", dit-il.



Selon l'intervenant, il faut "maintenir les 93 conseillers nationaux et renforcer la composition pour un contrôle beaucoup plus efficace de l'action gouvernementale".



S'agissant de l'inéligibilité, Me. Philippe Houssinet affirme : "le casier judiciaire est une cause d'aptitude légale. Les causes de l'inéligibilité sont assorties soit par une loi ou une décision de justice. On ne peut pas à travers une joute oratoire dire que tel n'est pas éligible. Cette vision sélective heurte le principe de l'égalité des citoyens devant la loi".



Et d'ajouter : "lorsqu'une loi vise X, Y, Z, ce n'est plus une loi. Le Tchad doit s'inscrire au même diapason que les autres États".