Tchad : "on ne peut pas continuer à défier l'autorité de l'Etat"

Les forces de défense et de sécurité de la province du Bahr El Ghazal ont arrêté la semaine dernière 17 jeunes individus à 7 km de la ville de Moussoro. A bord d'un convoi clandestin, ils tentaient de se rendre à Zouar dans la province du Tibesti, à la recherche d'or, malgré l'interdiction formelle des autorités de traverser cette zone désertique.



Les jeunes en provenance de Bokoro, province du Hadjar Lamis, ont été présentés au secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal, Jean-Claude Dogonal.



"Le chauffeur qui transportait les jeunes a été arrêté à trois reprises pour les mêmes actes mais libéré à chaque fois", a déploré le commandant de la Garde nationale et nomade de Moussoro, commandant Abdelkérim Dagoba.



Le secrétaire général de la province du Bahr El Gazhal, Jean-Claude Dogonal a relevé "qu'on ne peut pas continuer à défier l'autorité de l'Etat, encore moins tolérer ce genre de comportement".



Les 17 individus ont été incarcérés et seront présentés à la justice.