Tchad : "on oublie le statut citoyen de l'Église dans la société", Pasteur Tao Elysée

Pasteur Tao Elysée, participant au dialogue national, fait une suggestion relative à la mise sur pied de la Médiature au Tchad "pour s'occuper plus efficacement des contentieux afin de faciliter le vivre ensemble". Selon lui, "former des Médiateurs c'est bien mais mettre sur pied la Médiature c'est encore meilleur".



"Nous proposons que l'éthique des personnes qui seront investies de cette responsabilité soit prise au sérieux. Et que le cahier des charges des Médiateurs soit également repensé", ajoute Pasteur Tao Elysée.



Par ailleurs, il soulève un aspect lié à la laïcité : "le problème relatif à la laïcité de l'État ne réside pas seulement au niveau de son respect mais au niveau même de sa compréhension".



Pour lui, il y a un problème si les citoyens pensent que la laïcité signifie l'effacement de la religion au profit de l'État : "on oublie le statut citoyen de l'Église dans la société. Nous prions mais en même temps, on doit participer à la vie publique de la société. En cette phase de la refondation du Tchad, nous souhaitons vraiment que la laïcité de l'État soit respectée objectivement".