Tchad : opération de salubrité à l'hôpital provincial de Goz Beida

Le bureau provincial de l'Union générale des institutions d'appui aux langues arabes au Tchad, a organisé ce samedi matin une opération de salubrité à l'hôpital provincial de Goz Beida, dans la province du Sila.



Les membres de l'association conduits par le président du bureau provincial se sont rendus à l'hôpital, accompagnés du maire 3ème adjoint de la ville et du personnel de santé.



Des femmes se sont également jointes à l'opération de salubrité.



Une cinquantaine de participants à l'opération, munis de brouettes, râteaux et pelles, ont nettoyé la cour de l'hôpital en déblayant notamment les herbes et en ramassant les feuilles mortes.



Cette initiative citoyenne qui donne une touche de renouveau à l'hôpital, facilitera l'accès et renforcera la salubrité des lieux.