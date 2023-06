Tchad : opération de sauvetage de trois filles camerounaises à Binder

Les forces de l’ordre et de sécurité du Mayo Kebbi Ouest ont réussi à libérer trois filles de nationalité camerounaise, des mains des malfrats ce mardi 30 mai 2023 à Binder dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Les trois filles, âgées respectivement de 10 à 12 ans, ont été kidnappées à Kaélé au Cameroun. Les auteurs de l’enlèvement se sont portés disparus dans la nature, suite à la pression des forces de sécurité.



Après la libération, les trois filles ont été présentées à Lagon, puis conduites au gouvernorat du Mayo Kebbi Ouest à Pala, un peu tard la nuit.



La mission de libération conjointe a été dirigée par le Com-Légion du Mayo Kebbi Ouest, les préfets du Mayo-Binder, Youssouf Souleymane Hachim et El-Ouaya Youssouf Dakou Yenemi, et de plusieurs dizaines d’éléments des forces de maintien de l’ordre mobilisés et nouvellement affectés dans les unités de sécurité de la province du Mayo Kebbi Ouest.