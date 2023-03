Tchad : opération de tirs d'essai planifiée à Abéché par l’armée nationale (mairie)

La mairie de la ville d'Abéché a publié un rectificatif le 7 mars 2023 concernant les exercices militaires prévus pour le lendemain. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un communiqué précédent, c'est l'armée tchadienne qui procédera aux tirs d'essai d'armes légères et de Toyota blindées au champ de tir de Ragabta-djamal, situé au nord d'Abéché sur la route de Biltine.



Le maire de la ville d'Abéché a tenu à informer la population de cette opération et a demandé à chacun de garder son calme et de vaquer normalement à ses occupations pendant cette période. Il a également appelé à la coopération de tous pour garantir la sécurité de la population et des forces militaires pendant l'opération.



Cet événement est important pour les forces armées tchadiennes qui cherchent à renforcer leurs capacités et leur préparation opérationnelle. Cette opération de tirs d'essai sera l'occasion pour l'armée de tester ses armes légères et ses véhicules blindés avant d'éventuelles missions.



La population locale doit donc rester vigilante pendant cette période.