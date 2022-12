Tchad : où en est-on avec l'usine de fabrication de jus de Doba ?

C'est quand la question de l'industrialisation est sur la table de réflexion qu'il faut s'interroger sur le projet d'industrie de transformation de tomates et mangues de Doba.



Il faut noter que cette usine est un projet de développement entre l'Inde et l'Afrique, pour lequel le Tchad est l’un des pays bénéficiaires. Initié en 2008, ce dernier est rendu opérationnel depuis 2011, malheureusement, il n'a pas acheminé à terme sa vision, sous diverses raisons. Ensuite, il est relancé en 2021 avec toute une promotion des ventes de Martens alcoolisé.



Mais aujourd'hui, cette usine qui devrait alimenter, sinon ravitailler la population tchadienne est aux arrêts. Les militaires ont occupé la devanture de cette usine pour le contrôle routier, empêchant tout rapprochement, en témoigne un confrère, Boniface à Doba.



Pourtant, avec l'ère de l'industrialisation, la transformation de l'agro-industrie est d'une indépendance alimentaire pour le Tchad, et un secteur de création d'entreprises et d'emplois pour les jeunes. Par contre, il faut remarquer comment des Tchadiens consomment les jus de mangues et tomates concentrés, ou autres articles importés des pays voisins et d'ailleurs.



Cependant, au Tchad, hormis les mangues et tomates, le pays dispose assez d’atouts à exploiter dans le monde de l'industrialisation, entre autres, les graines de karité, le citron, le néré, le manioc, la goyave, le lait de vache, pour ne citer que ceux-là. Ce qui permettra aussi à d'autres filières de production de se lancer afin de répondre aux besoins de la population.



En effet, au Tchad, le projet prioritaire semble être la sécurité. Mais l’on estime que celle-ci est déplorable. Pour preuve, le conflit éleveurs et agriculteurs a fait un bilan de 309 morts, 182 blessés et plus 6000 déplacés, selon le rapport de l'ONU. Peut-on espérer être sécurité dans un pays où les armes sont vendues par des civils, sous couverture des hautes personnalités ?



Pour rappel, le projet ne concerne pas seulement celui d'usine, mais aussi de textiles, de fer, de tracteur, de béton et vélo. Toutefois, l'on doit reconnaître que le Tchad n'est pas industrialisé à cause d'une mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, la Compagnie sucrière du Tchad et la Coton-Tchad évoluent aux pas de caméléon, difficile de répondre aux besoins de sa population.



C'est regrettable qu'un pays pétrolier attende tout de ses voisins, le Nigeria, le Cameroun, le Soudan et autres. Le secteur industriel au Tchad a besoin des hommes du domaine. A défaut de cela, tous les atouts à exploiter ne serviront à rien.