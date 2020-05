Tchad : où sont entreposés les cartons du remède malgache Covid-Organics ?

Le remède Tambavy Covid-Organics (CVO) est désormais au Tchad, suite à un don de la République de Madagascar. Dès le retour de la délégation conduite par le conseiller à la santé du chef de l'État, les colis (curatifs) ont été réceptionnés le soir même par le ministre de la Santé publique. Et immédiatement stockés dans les locaux du département ministériel.



Des premières images du remède Covid-Organics ont commencé à circuler dimanche soir sur les réseaux sociaux. Alors qu'une réunion se tenait au sein du ministère de la Santé publique, une personne est entrée dans la pièce où sont entreposés les cartons pour se prendre en photo et poster sur les réseaux sociaux. Une autre personne a réussi à dérober une bouteille, avant d'être rattrapée par la police un peu plus tard.



Pour sécuriser les colis, le ministère a décidé de les placer en lieu sûr. Les cartons contenant les bouteilles de Covid-Organics sont stockés dans une pièce, derrière une porte sécurisée avec un système d'accès magnétique.



Dans la ville, d'autres bouteilles de Tambavy CVO feraient leur apparition, sans autorisation et à l'insu des autorités. Il s'agit des bouteilles contenant le remède préventif dont la dose est différente du curatif entreposé au ministère.



Une étude comparative avant d'envisager des commandes



Le remède Tambavy CVO ne va pas être donné directement aux malades sous traitement. Une étude comparative va préalablement être menée. Le ministère de la Santé publique va mettre deux équipes de patients, dont l'une qui recevra le traitement à base de CVO, tandis que l'autre équipe sera soignée grâce au protocole adopté par le Tchad (hydroxychloroquine, etc).



"Nous allons les mettre au même moment, avec une surveillance stricte, rigoureuse et scientifique. Après une étude comparative, nous allons tirer une conclusion et nous allons continuer à commander le Covid-Organics ou nous allons continuer notre protocole. En dehors de ça, nous avons un laboratoire de contrôle qualité. Nous pouvons leur donner le remède pour voir", selon le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.