Tchad : ouverture à N’Djamena de l’atelier de validation politique de l’ENV

L'atelier de validation politique de l'Examen National Volontaire (ENV), édition 2024 s'est ouvert ce 13 juin 2024 à N’Djamena, en présence de la ministre d'État à l'Économie, Fatimé Haram Acyl.



Dans son allocution, le représentant résident adjoint du PNUD, Djos De La Haye, a souligné que le Plan-cadre de Coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF 2024-2026), a été élaboré en consultation avec toutes les parties prenantes.



Il a rappelé que les Objectifs de développement durable (ODD), et l'Agenda 2030, sont au cœur de l'engagement des Nations Unies dans chaque pays.



Cette troisième édition du VNR (Voluntary National Review) offre l'occasion d'évaluer les effets cumulés des crises des dernières années, notamment la pandémie du Covid-19, les chocs climatiques, et la guerre au Soudan, sur la dynamique de réalisation des ODD au Tchad. De son côté, le ministre d'État à l'Économie, Fatimé Haram Acyl, a souligné que cet atelier a pour objectif, l'examen et la validation politique du rapport de l'ENV, élaboré par le comité technique interministériel.



L'élaboration de ce rapport concrétise l'engagement pris en septembre 2015, aux côtés des autres nations du monde, de travailler pour l'instauration d'une société plus juste, attachée à la planète, à la prospérité et à la paix, en adoptant le programme de développement durable à l'horizon 2030.



Elle a également précisé que ce programme ambitieux, constitué de 17 Objectifs de développement durable, constitue un référentiel mondial de développement et un nouveau système de planification pour les membres de l'ONU. Ce système exige l'acquisition de nouveaux outils permettant d'aligner et d'intégrer les ODD dans leurs politiques, stratégies et programmes de développement.



Il est important de rappeler que cette revue volontaire des ODD permettra d’évaluer de manière objective le chemin parcouru depuis 2021 et de partager avec le reste du monde l’expérience spécifique du pays dans un contexte de transition politique, de chocs climatiques et des conséquences des crises sécuritaires dans les pays voisins.



L’objectif global de l’atelier est de valider politiquement l’ENV 2024 du Tchad. Cet atelier représente une étape cruciale dans l'engagement du Tchad envers les Objectifs de développement durable et démontre une volonté ferme de surmonter les défis actuels pour un avenir meilleur et plus prospère.