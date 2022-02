Tchad : ouverture d’un atelier d’information pour la société civile au Batha

Le gouverneur de la province du Batha a ouvert ce matin, un atelier d'information, de sensibilisation et de consultation des organisations de la société civile, pour la mise en place de la coalition nationale des organisations de la société civile pour le mécanisme de financement mondial pour les femmes GFF (Global Financing Facility).



C’est dans le cadre du projet intitulé « appui au renforcement des capacités et l'engagement pour GFF », mis en œuvre en partenariat avec Population Action National (PAI).



En plantant le décor, la présidente nationale de la Cellule de liaison et d'information des associations féminines (CELIAF), Youdamné Marie, a souligné qu'à travers ce projet, la CELIAF veut apporter sa contribution, en proposant une réponse dans les actions d'information, de sensibilisation, de plaidoyer et de suivi d'intervention du gouvernement en faveur du développement en général, avec une attention toute particulière aux actions en faveur de la SRMNIA.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a indiqué que ce mécanisme vient à point nommé, pour apporter une contribution à la réponse globale aux problèmes de santé, par la plus haute autorité du pays. Djimta Ben-Dergon a salué le courage du réseau CELIAF qui a initié le projet « appui au renforcement des capacités et l'engagement pour GFF », mis en œuvre en partenariat avec PAI.



Enfin, le gouverneur Djimta Ben-Dergon a rappelé aux participants que les organisations de la société civile ont besoin de renforcement de capacités en matière de plaidoyer, afin d'appuyer l'atteinte des résultats du financement et d'évaluer les interventions du gouvernement tchadien, dans le domaine des services sanitaires essentiels.