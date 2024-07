Tchad : ouverture d'un atelier de sensibilisation et de communication sur la mise en œuvre de la CDN

L'hôtel de l'Amitié de Ndjamena abrite du 18 au 19 juillet 2024, l'atelier de sensibilisation et de communication sur la mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), en prenant en compte les besoins spécifiques des jeunes et des femmes. Cet atelier a connu la présence de plusieurs responsables de la société civile.



Le chef d'unité développement durable du Programme de Nations-Unies pour le Développement (PNUD), Keryang Emmanuel, a souligné que les jeunes et les femmes constituent, non seulement les couches les plus vulnérables aux effets du changement climatique, mais représentent également une source d’innovation et de dynamisme.



Le directeur général adjoint du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mahamat Hassan Idriss, a indiqué que les effets du changement climatique, menacent directement la sécurité alimentaire et hydrique du Tchad, et par ailleurs aggravent les difficultés de développement auxquelles le pays est confronté.



C'est pourquoi la mise en œuvre de la CDN nécessite une mobilisation, et une implication de l'ensemble de la société tchadienne. Il convient de souligner que le Tchad enregistre une augmentation des températures de 1,5 fois plus rapide que la moyenne mondiale, accompagnée d'une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, telles que les sécheresses et les inondations.