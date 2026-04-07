Tchad : ouverture d’un atelier sur la publication des résultats des statistiques économiques 2024-2025

Organisé ce mardi 7 avril 2026 à l'hôtel de l'Amitié par l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED), l'atelier de publication des résultats des statistiques économiques 2024-2025 selon le Système de Comptabilité National(SCN) 2008, année de base 2017, a été présidée par le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget, de l'Economie, du Plan, et de la Coopération internationale, représentant le ministre du tutelle, en présence des experts nationaux, des partenaires techniques et financiers et des cadres de l’administration publique.



Dans son discours, le directeur général de l'INSEED, Tom chérif Bilio, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans une dynamique de transparence et de partage des connaissances visant à mettre à la disposition des décideurs publics, des acteurs économiques, des partenaires techniques et financiers, des informations actualisées et fiables sur les comptes nationaux.



Il a par ailleurs souligné que l'analyse de la conjoncture nationale met en évidence une dynamique positive avec une croissance de 4% en 2023, et de 5% en 2024, traduisant un renforcement progressif de l'activité économique et des efforts engagés en faveur d'une croissance durable.



Le représentant résident du Fonds Monétaire International (FMI), Nooman Rebei, a déclaré que la mise en place des indicateurs à haute fréquence, améliore significativement le suivi conjoncturel, et au-delà des indicateurs économiques, les progrès en matière de statistiques démographiques et sociales enrichissent également l'analyse des enjeux de développement, et facilitent la conception de politiques publiques plus inclusives et mieux ciblées.



Boubacar Sidiki Walbani, représentant résident de la Banque Mondiale, a pour sa part, invité le gouvernement tchadien à améliorer la performance statistique dans plusieurs domaines, notamment la mise à jour des normes, l'amélioration de l'accès aux données, la révision des données démographiques, la disponibilité des statistiques sociales et économiques de base afin d'appuyer l'élaboration de politiques fondées sur des résultats.



Le secrétaire général du ministère des Finances, Bidjeré Bindjaki, représentant le ministre de tutelle, a souligné qu'à travers la publication des comptes nationaux, des indices de prix, des statistiques du commerce et des indicateurs conjoncturels, le Tchad affirme une ambition claire : celle de gouverner avec rigueur, transparence et lucidité. Et cette ambition s'inscrit pleinement dans la dynamique du Plan National de Développement Tchad Connexion 2030, qui place la modernisation de l’Etat, la performance de l'action publique et la transformation économique au cœur de ses priorités.



« Le gouvernement poursuivra ses efforts visant à renforcer le système statistique national, améliorer la qualité des données, élargir leur couverture ainsi que de garantir leur accessibilité à tous les acteurs », a conclu, Bidjeré Bindjaki.