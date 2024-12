Tchad : ouverture d’un centre de formation multimédia dénommé SANDA à Ati

Un centre de formation multimédia a été inauguré à Ati le 3 décembre 2024, lors d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Batha. Cette initiative, portée par Adoum Alkhali Adoum Salamat, PDG de l’entreprise SADNA, marque une avancée significative pour la région.



Doté de 40 ordinateurs, le centre propose des formations en informatique et bureautique, essentielles pour améliorer l’employabilité et l’autonomie des jeunes et des femmes. Des modules complémentaires en langues étrangères et en activités génératrices de revenus (AGR) sont également prévus, accompagnés d’un appui matériel pour les organisations locales.



Dans son discours de bienvenue, le maire de la ville d’Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a exprimé au nom de la population, sa profonde gratitude envers Adoum Alkhali Adoum Salamat, pour ses efforts constants en faveur du développement d’Ati et de la province du Batha en général.



Prenant la parole, le chef de bureau de l’ONAPE d’Ati, Ahmat Haroun Ahmat, a salué cette initiative qui répond aux attentes des jeunes désireux d'acquérir des compétences pratiques, notamment en matière de marchés publics.



De son côté, M. Adoum Alkhali Adoum Salamat, PDG de SADNA, a souligné que ce projet illustre sa volonté de soutenir les autorités dans leurs efforts pour intégrer les TIC dans l’éducation. Il s’inscrit dans la vision ambitieuse de Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, dont la politique éclairée met l’accent sur l’éducation, l’autonomisation et la modernisation.



Selon lui, des projets concrets comme celui-ci rapprochent les populations des opportunités offertes par la technologie. Le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni, a, quant à lui, exprimé sa satisfaction face à cette initiative.



Il a remercié Adoum Alkhali Adoum Salamat pour ses multiples soutiens en faveur du développement de la province. Selon lui, ce centre offrira aux jeunes et aux femmes, les compétences nécessaires pour créer leurs propres entreprises, contribuant ainsi à réduire le taux de chômage dans la région.



Cette initiative promet de transformer positivement la dynamique socio-économique de la province du Batha.