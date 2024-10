Tchad : ouverture de l'atelier national de planification humanitaire 2025

En collaboration avec OCHA, le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a organisé, ce mardi 29 octobre 2024, un atelier national de planification humanitaire 2025, à l'hôtel la Résidence.



L'initiative de cet atelier vise à définir des priorités claires, pour renforcer la coordination des réponses, face aux crises humanitaires et aux catastrophes naturelles.



Dans son discours d'ouverture, le coordinateur de l'humanitaire souligne que les opérations humanitaires en 2024, qui ont permis d'apporter l'assistance à un plus de deux millions vulnérables, ont pu être réalisées, grâce à la mobilisation. Plus de 118 millions de dollars ont été octroyés à des projets humanitaires ne figurant pas dans le plan de réponse humanitaire de cette année.



« Autant, nous reconnaissons aux uns et aux autres la capacité de financer des projets en fonction des critères et analyses qui leur sont propres, nous en appelons à une meilleure prise en compte de nos priorités communes et à une considération de nos mécanismes de coordination et de réponse sectorielle au sein desquels, le gouvernement est en premier ligne, avec les services techniques appropriés de l'Etat qui assurent la coordination desdits mécanismes au niveau national », a-t-il souligné.



Pour Fatime Boukar Kosseï, le gouvernement du Tchad, avec à sa tête le Premier ministre, l’ambassadeur Allah-maye Halina, exprime sa reconnaissance envers tous les acteurs humanitaires, et le coordonnateur du Système des Nations-Unies, pour leur soutien indéfectible.



Elle a chaleureusement lancé un appel à l'action, à l’endroit de la communauté internationale, pour se mobiliser aux côtés du Tchad, afin de protéger et soutenir les populations vulnérables, les réfugiés et les déplacés.