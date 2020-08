Tchad : ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale

La session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte mardi au Palais de la démocratie en présence des présidents de groupes parlementaires, de députés non-inscrits et membres du gouvernements.



Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet représente le chef de l'État. L'on note notamment la présence de Mariam Mahamat Nour, ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et de la secrétaire générale adjointe du gouvernement.



La plénière se déroule en effectif restreint, avec des distanciations, conformément au respect des mesures barrières contre la pandémie de Covid-19.



La session a été convoquée par décret n° 1603 du 30 juillet 2020, afin de délibérer sur l'examen et l'adoption d'un projet de Loi portant rectificatif à la Loi n° 043 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État, et l'examen d'une proposition de résolution relative à la délocalisation de l'hémicycle.



Dans son discours d'ouverture, Dr. Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, s'est félicité des efforts du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Toutefois, il a relevé des informations faisant état d'augmentation de nouveaux cas qui interpellent à ne pas baisser la garde et à poursuivre avec plus de détermination le respect des gestes barrières.



Par ailleurs, il s'est félicité de la sagesse des acteurs politiques ayant contribué à un consensus global dans l'intérêt du pays, à travers l'adoption du calendrier électoral.



Face à la crise sanitaire, l'Assemblée nationale s'est réjouie de la prouesse académique qui a permis de sauver l'année scolaire et le démarrage des examens.



Dr. Haroun Kabadi a exprimé sa "pensée profonde aux concitoyens du monde rural" à l'entame de la saison des pluies qui "augure des perspectives agricoles, même si la forte pluviométrie observée ces derniers temps laisse craindre une menace de post-inondations dans certaines localités."