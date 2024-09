Tchad : ouverture de la session extraordinaire du CNS en prélude aux futures élections

Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a lancé, ce mercredi 25 septembre, à l'Hotel Radisson Blu, les travaux de la session extraordinaire des membres du CNS.



La session extraordinaire des membres du CNS vise à élaborer des stratégies claires et pragmatiques qui leur permettront de remporter les prochaines élections législatives, provinciales et communales, et de garantir une majorité solide et stable pour soutenir le Programme politique du président Mahamat Driss Deby Itnο.



Les conseillers nationaux sont invités à examiner le rapport qui leur sera présenté, et à délibérer avec toute l'attention requise en tant que conseillers nationaux du salut, appelés à jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation des électeurs à la base, à travers la sensibilisation basée sur les éléments pertinents du projet politique, dans un langage accessible et en phase avec leurs attentes.



Selon le secrétaire général du MPS Mahamat Zen Bada, ces élections sont d'une importance capitale pour la MPS, car elles consacreront non seulement la mise en place de l'Assemblée nationale, en tournant définitivement la page de la transition, mais aussi l'implantation locale de notre parti à travers les conseils provinciaux et communaux, toutes entités nécessaires pour promouvoir et impulser le développement à la base.



« C'est pourquoi il est impératif que nous soyons rigoureux dans nos réflexions et méthodiques dans la préparation de ces échéances à la fois cruciales et stratégiques », a-t-il martelé. Le président de la République Mahamat Idriss Deby Itno attendu dans l’après-midi sera aussitôt investi comme le président d’honneur du MPS.



Le conseil national du salut, composé de 30 personnes dont 05 femmes, aura pour mission d’évaluer la vie politique du parti, et définir les perspectives pour mieux affronter les élections.



Par ailleurs, le secrétaire général se dit persuadé que cette session extraordinaire permettra de mettre en lumière des idées novatrices et des stratégies pertinentes qui les conduiront à une victoire certaine, et à une majorité très confortable à la disposition du président Mahamat Driss Deby Itno.